Новый Range Rover Sport лишился V8 и сильно подешевел. В Китае стартовали продажи версии 2025 модельного года. Стартовая цена снизилась на два процента с 968 до 950 тысяч юаней; с учётом дилерских скидок новинку можно приобрести за 790 тысяч юаней: почти на 20% дешевле! Отныне Range Rover Sport доступен только с шестицилиндровыми двигателями Ingenium, а восьмицилиндровая топ-версия SV Edition One с мотором BMW исключена из гаммы.

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Внедорожники 2025 модельного года обрели новые опции: отныне покупателям не нужно доплачивать за колеса с большим диаметром дисков и подогрев руля. Range Rover Sport с шинами 255/60 R20 (на заглавном фото) исключены из гаммы, отныне минимальная размерность 275/50 R21, в «средней» комплектации 285/45 R22, а топ-версиям положены низкопрофильные колёса 285/40 R23. Впрочем, клиент может бесплатно выбрать более практичный типоразмер.

Самая популярная конфигурация — бензиновый 3,0-литровый двигатель, 48-вольтовый стартер-генератор, 8-ступенчатый автомат и полный привод. У базового внедорожника мотор рассчитан на 360 сил и 500 Нм, у всех остальных — на 400 сил и 550 Нм. Особняком стоит заряжаемый гибрид с электромотором: он выдаёт 550 лошадиных сил и 800 Нм, но полагается на ту же «турбошестёрку».

Восьмицилиндровый Range Rover Sport SV стоил в Китае от 2 438 000 юаней (327 тысяч долларов), то есть почти вдвое дороже шестицилиндровой топ-версии! Поэтому в гамме 2025 модельного года такой модификации нет. Огромная переплата за V8 обусловлена особенностями налогообложения: 4,4-литровый двигатель BMW попадает в самую дорогую категорию (свыше 4000 см3).