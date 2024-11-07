Во Владимире создадут установку для производства инновационного битума

ВЛАДИМИР, 7 ноября. /ТАСС/. Ученые Владимирского государственного университета (ВлГУ), опираясь на советские технологии, разрабатывают улучшенную версию неокисленного дорожного битума. До конца года планируется создать лабораторный реактор для изготовления и последующих испытаний опытных партий нового материала, сообщил ТАСС руководитель проекта, заведующий кафедрой автомобильных дорог ВлГУ Александр Вихрев.

"Зимой на базе головной дорожной организации Владимирской области "ГУП ДСУ-3" мы надеемся провести лабораторные исследования перспективного дорожного битума. В дальнейших планах - монтаж опытно-промышленной установки для получения неокисленного дорожного битума. Ее высота составит больше 20 м", - сказал собеседник агентства, отметив, что разработка ведется в рамках малого инновационного предприятия "Поверхность" при ВлГУ.

Как пояснил ученый, в настоящее время битум чаще всего является остаточным продуктом переработки сырой нефти на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ). Первичные продукты переработки - это дизельное топливо, бензин, керосин. Качество битума не стабильно, оно зависит от источника и типа нефти, из которой он получен. "Мы пошли по другому пути. В предлагаемой технологии "2К" получение качественного дорожного битума со стабильными свойствами поставлено во главу угла. Легкие фракции - керосин, дизельное топливо, бензин - в данном случае можно считать побочными продуктами, которые также в дальнейшем будут реализованы. А попутный газ, получаемый в ходе работы установки, будет повторно использоваться для ее энергоснабжения", - пояснил Вихрев.

Для получения неокисленного битума по технологии "2К" нефтяное сырье планируется перерабатывать методом каталитического крекинга на поверхности раздела фаз, протекающего при относительно низких температурах (до 430°C). По словам ученого, эта технология была известна еще в Советском Союзе, однако нефтеперерабатывающие заводы не использовали ее, поскольку им экономически выгоднее получать легкие фракции, а не заниматься битумным производством и совершенствовать его.

Как пояснил эксперт, лучшим сырьем для получения битума являются высоковязкие нефти, характерные для венесуэльских месторождений. На российских НПЗ в основном перерабатываются разнородные нефти Западной Сибири, технология получения битума в этом случае основана на использовании вакуумных остатков, из которых путем окисления приготавливают битумы. При этом появляется необходимость подготовки сырья, так как известно, что не все нефти подходят для получения битумов.

Полученный по технологии "2К" битум не в полной мере отвечает предъявляемым требованиям, для повышения качества в него дополнительно вводятся модификаторы и полимерные добавки, существенно повышающие стоимость продукта. При предлагаемом учеными ВлГУ методе крекинга качество битума не будет зависеть от сырья. "Наша цель - получить продукт, по качеству не уступающий полимерно-битумному вяжущему (ПБВ), а по стоимости близкий или даже ниже, чем обычный классический окисленный битум", - отметил ученый.

О сроках реализации

Опытные испытания на пилотной установке во Владимире будут проходить до весны 2025 года, далее планируется смонтировать опытно-промышленную установки для получения неокисленного дорожного битума по технологии "2К". "Если испытания пройдут успешно, весной мы будем заказывать проект предприятия. Проект довольно сложный, по сути, это мини-НПЗ. Возможно, через год начнутся монтажные работы", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что реализация проекта может занять от 3 до 5 лет.