Ученые из Алтайского университета разработали воздухоочиститель для двигателей

Ученые из Алтайского государственного технического университета им. И. И. Ползунова разработали воздухоочиститель для двигателей внутреннего сгорания (ДВС), который не только очищает воздух, но и регулирует тепловой режим системы охлаждения. Эта разработка сможет повысить эффективность и долговечность автомобилей и другой техники.

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Новое устройство позволяет поддерживать оптимальный тепловой режим двигателя, предотвращая перегрев и избыточную нагрузку. В отличие от стандартных фильтров, которые просто очищают воздух, этот воздухоочиститель активно регулирует температуру работы двигателя.

Одной из ключевых особенностей устройства является система осевого перемещения вала привода, которая позволяет уменьшать проходное сечение при необходимости. Также предусмотрена система остановки вращения колеса при полном прекращении поступления воздушного потока, что предотвращает перегрев и избыточную нагрузку на двигатель.