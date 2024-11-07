Mercedes-AMG анонсировал выход собственного SUV

Подразделение Mercedes-AMG опубликовало заявление с анонсом первого кроссовера в своей 57-летней истории. Силуэт модели, которую пока именуют "Born in Affalterbach" (рождённый в Аффальтербахе), запечатлели на тизере, сообщив, что первые прототипы готовятся к тест-драйвам этой зимой.

Новый высокопроизводительный SUV будет электрокаром. Однако в Mercedes-AMG призвали не беспокоиться:

"AMG прежде всего, EV во-вторых". Это означает, что машины превосходны не только как электромобили, но и воплощают основные качества AMG - эмоции и производительность", - сказал Михаэль Шибе, председатель правления Mercedes-AMG GmbH и глава подразделений Mercedes-Benz G-Class и Mercedes-Maybach.

Mercedes-AMG впервые проектирует всю архитектуру автомобиля. Это будет вторая модель, построенная на полностью электрической высокопроизводительной платформе AMG.EA. Первая - седан, который пока имеет такое же название AMG.EA и проходит цикл испытаний.