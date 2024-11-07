Кастомный Chevrolet Chevelle 1970 года получил 2800-сильный двигатель

Кастом Chevrolet Chevelle 1970 года получил 2800-сильный двигатель. роект Blazin Rodz демонстрирует возможности аддитивных технологий и современных пятиосевых станков с ЧПУ. Мотор у машины от ACE Racing Engines — это «битурбовосьмерка» объемом 8,8 литра. Коробка передач — шестиступенчатая секвенталка с электронной начинкой от XAP Technologies.

© Motor.ru

Калифорнийская мастерская Blazin Rodz буквально взорвала шоу SEMA своим проектом Doughboy. Это кастом в стиле Chevrolet Chevelle 1970 года, построенный на сильно модифицированном шасси Art Morrison. Большинство компонентов для машины распечатали на 3D-принтере либо изготовили с использованием ЧПУ-станков. Подвески собрали на алюминиевых рычагах с жесткими сферическими шарнирами и дополнили гидравлическими стойками JRI. Тормозные суппорты здесь покрыты 24-каратным золотом, а топливный бак с двумя насосами выполняет еще и роль диффузора.

© Blazin Rodz

© Blazin Rodz

© Blazin Rodz

Двигатель — почти как у драгстера. Алюминиевый биг-блок V8 от ACE Racing Engines имеет объем 8,8 литра, оснащен двумя турбокомпрессорами и развивает больше 2800 лошадиных сил. Пару ему составляет шестиступенчатая секвенталка, которая, благодаря электромагнитным актуаторам XAP Technologies, переключает передачи за 30 миллисекунд. Сцепление — четырехдисковое композитное. Для передачи момента на задние колеса применяется углепластиковый карданный вал и дифференциал повышенного трения Wavetrac.

© Blazin Rodz

© Blazin Rodz

© Blazin Rodz

Кузов маслкара изготовлен из листового металла с сохранением оригинальных форм Chevelle и небольшими вкраплениями эстетики гоночных автомобилей класса GT. Воздуховоды, решетка радиатора и составные части фар распечатаны на 3D-принтере. Как и передний бампер, который бесшовно стыкуется с кузовом через болтовые соединения в огромном алюминиевом сплиттере. Днище ради оптимизации аэродинамики прикрывают углепластиковые панели на быстросъемных защелках.

© Blazin Rodz

© Blazin Rodz

© Blazin Rodz

Другие интересные детали: наконечники выхлопа в стиле вентиляционных решеток Camaro 1969 года; углепластиковая крышка багажника с двумя камерами, выполняющими функцию боковых зеркал; сварной каркас безопасности; модернизированный руль от Audi R8; а также кресла от BMW M3. Вдобавок на машине стоят раздельные системы пожаротушения для моторного отсека и салона, а на все детали, изготовленные из цельных заготовок, нанесено керамическое композитное покрытие. Вишенка на торте — темно-синяя краска кузова из палитры Porsche.