Марка Exlantix предложит россиянам гибридную версию седана ES. Её полагается бензоэлектрическая силовая установка, в состав которой включены тяговая батарея ёмкостью 43 кВт∙ч, два электрических мотора, а сердцем является бензиновый турбодвигатель объёмом 1.5 литра (его задача — вращать генератор, подпитывающий запасы энергии).

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Чисто электрическая модификация оснащается двухмоторной силовой установкой суммарной отдачей 480 лошадиных сил. Питаются агрегаты от 82-киловаттного аккумулятора, на полном заряде которого машина способна проехать до 530 км.

Добавим, что некоторое время назад редакция Quto заметила на одной из подъездных дорог Дмитровского полигона автовоз, загруженный машинами новой марки: на прицепе стояли седаны Exlantix ES и кроссоверы Exlantix ET.

Теперь понятно, что редактору сайта удалось сфотографировать именно гибридный Exlantix ES: очевидно, что новинки предстоит пройти процедуру сертификации. А вот электрический вариант успешно получил ОТТС несколькими неделями ранее.

И продолжая тему новинок. Внедорожник Geely Cowboy за 1 400 000 рублей сфотографировали живьём: модель представляет собой «экспедиционный» вариант компактного кроссовера Geely Icon.