Трехмоторные Volkswagen Multivan и California eHybrid 4Motion выходят на рынок

Семейные однообъёмники поколения T7 первыми в Volkswagen Group примерили новую гибридную систему полного привода с двумя электромоторами и бензиновым турбомотором 1.5 TSI evo2, максимальная совокупная отдача такой силовой установки — 245 л.с. и 350 Нм.

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Volkswagen Multivan поколения T7 на платформе MQB дебютировал в 2021 году именно как plug-in гибрид, позже в гамме появились обычные бензиновые и дизельные версии. Изначально plug-in гибридная силовая установка по имени eHybrid сочеталась только с передним приводом, она состояла из бензинового турбомотора 1.4 TSI и вживлённого в 6-ступенчатую коробку DSG электромотора, максимальная совокупная отдача составляла 218 л.с. и 350 Нм, тяговая батарея полезной ёмкостью 10,4 кВт·ч позволяла проехать на одной зарядке без включения ДВС до 50 км по циклу WLTP. Такая силовая установка предлагалась на Мультивэне T7 до 2023 года включительно, а теперь на ей на смену пришла новая силовая установка eHybrid 4Motion.

Силовая установка eHybrid 4Motion была представлена ещё в сентябре на выставке в Ганновере, но только на этой неделе компания Volkswagen раскрыла все её особенности и объявила старт приёма заказов. Новая силовая установка состоит из трёх моторов. За привод передних колёс отвечает более мощный бензиновый двигатель 1.5 TSI evo2 (177 л.с.) и 6-ступенчатая коробка передач DSG DQ400e evo с вживлённым в неё электромотором мощностью 115 л.с. Второй электромотор мощностью 136 л.с. расположен на задней оси, он вместе с инвертором аккуратно вписан в геометрию задней полузависимой подвески с поперечной торсионной балкой. Механически передний и задний модули друг с другом не связаны, согласованность их работы обеспечивает электроника. Максимальная совокупная отдача новой силовой установки — 245 л.с. и 350 Нм.

Ёмкость тяговой батареи в силовой установке eHybrid 4Motion увеличена до 19,7 кВт·ч, максимальный запас хода на одной зарядке без включения ДВС вырос до 95 км по циклу WLTP. Максимальная мощность зарядки батареи — 50 кВт. Multivan с силовой установкой eHybrid 4Motion всегда начинает движение с выключенным ДВС, если только температура наружного воздуха не опускается ниже -28 °C. На скорости до 65 км/ч задний электромотор всегда активен, обеспечивая полный привод, выше этой скорости он подключается только в случае необходимости по команде электроники. Максимальная скорость без включения ДВС ограничена на отметке 130 км/ч, в гибридном режиме составляет 200 км/ч.

Любопытно, что полный привод на Volkswagen Multivan eHybrid 4Motion доступен даже с разряженной батареей, в таком случае передний электромотор переключается в режим генератора и питает задний. Ясно, что это не очень энергоэффективная схема, но она поможет автомобилю выбраться из сугроба или какой другой западни.

В сочетании с силовой установкой eHybrid 4Motion минивэн оснащён стационарным электрическим кондиционером, он может работать 10 минут от батареи или 30 минут, если машина подключена к зарядному терминалу. Стационарный кондиционер нужен, чтобы остудить или прогреть салон машины перед началом движения. Активировать стационарный кондиционер можно удалённо с помощью специального приложения для смартфона.

Volkswagen Multivan eHybrid 4Motion можно заказать как стандартном коротком кузове (габаритная длина 4973 мм), так и в удлинённом (габаритная длина 5173 мм), цены в Германии начинаются от 70 669 евро. Кемпер Volkswagen California с такой же силовой установкой стоит от 77 773 евро.