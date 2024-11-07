Губернатор Шапша анонсировал выпуск китайских автомобилей в Калуге

Губернатор Калужской области Владислав Шапша анонсировал расширение выпускаемого на калужском заводе "Автомобильные технологии" (бывший "ПСМА Рус") модельного ряда, в связи с чем предприятию требуются новые сотрудники.

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"Это прямой результат наших сложных, но успешных переговоров с партнерами в Китае, которые шли в течение года. Скоро в Калуге "Автомобильные технологии" начнут собирать новые машины популярного в России китайского бренда. О марке обязательно сообщу в будущем", - написал в своём Telegram-канале Шапша, отметив, что в будущем загрузка линий и цехов будет почти максимальной, что обеспечит калужан работой.

В настоящее время на заводе "Автомобильные технологии" выпускается одна модель - кроссовер Citroen C5 Aircross стоимостью 4,3 млн рублей.