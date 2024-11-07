Появилось фото самого быстрого полицейского автомобиля в мире

На автомобильном рынке появилась улучшенная версия электрокара Tesla Model S Plaid. Ее представила компания Unplugged Performance из США, сообщает Ithome.com.

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Автомобиль разработали специально для американской полиции. Как утверждает сам производитель, новая модель – самый быстрый автомобиль в мире.

Tesla Model S Plaid получил 1020 лошадиных сил. Электрокар способен разгоняться от 0 до 100 км/ч меньше чем за 2 секунды. Максимальная скорость электромобиля составляет 322 км/ч, запас хода — 628 километров. Суперкар может быть использован в погонях за злоумышленниками и для оперативного появления правоохранителей на местах преступлений.

Ранее сотрудники Университета Турку в Финляндии пришли к выводу, что среднестатистический владелец электрокара оставляет больший углеродный след, чем обладатель классического бензинового автомобиля. Вред связан с образом жизни и привычками людей, которые приобретают такие автомобили.

Согласно результатам опроса Climate Nudge, проведенному среди нескольких тысяч владельцев электрокаров в Финляндии, собственники автомобилей с электрическими двигателями — это чаще всего люди с более высоким уровнем достатка. Такие водители потребляет больше товаров, производство которых выделяет больше выбросов парниковых газов, а также чаще путешествует на своей машине.