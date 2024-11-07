Дорожные грузовики марки БАЗ впервые покажут вживую

АО «РОМАНОВ» готовится запустить производство грузовиков под брендом БАЗ. Шасси марки БАЗ — это полностью российская высоколокализованная разработка: обещано, что все компоненты грузовых машин будут производиться российскими и белорусскими компаниями, что облегчает обслуживание автомобиля.

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Напомним, что некоторое время назад оборонный концерн Алмаз-Антей, в состав которого входит Брянский автомобильный завод, принял решение наладить выпуск гражданских грузовиков, для чего специалистами инжинирингового центра Обуховского завода была создана полностью оригинальная модель.

Для нового семейства спроектированы мощная лонжеронная рама, каркасно-панельный кабинный модуль, собственные мосты и независимая пружинная подвеска. Предполагается, что новинка может стать аналогом чешской Tatra.

Силовой агрегат действительно имеет отечественное происхождение: двигатель — ЯМЗ-653, 9-ступенчатая механическая коробка передач — ЯМЗ-1909, раздаточная коробка — ЗМТ.

Долгое время об этом проекте не было ничего слышно и скептики даже заговорили, что разработка прекращена. Но премьера живых машин на выставке Comtrans International должна доказать обратное.

И продолжая тему новинок из мира комтранса. КамАЗ представил рестайлинговый вариант грузовика «Компас»: с новой внешностью среднетоннажная модель выглядит гораздо симпатичнее.