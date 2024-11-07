Эксперт рассказал, какую незамерзайку лучше покупать

С наступлением холодов владельцы авто зачастую сталкиваются с проблемой выбора омывайки. Директор по сервису компании "Рольф" Юлия Трушкова перечислила "Российской газете" плюсы и минусы разных жидкостей.

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"Итак, наступила слякоть, температура падает, а ездить нужно каждый день. Без жидкости для омывания стекол не обойтись. Чтобы она не замерзала, в ее составе должен присутствовать компонент, не подверженный замерзанию. Чаще всего - это спирт. Можно, конечно, попробовать воспользоваться морской солью, но из школьной программы мы помним, что насыщенные растворы соли могут образовывать кристаллы - есть вероятность забить системы, чего никому не хотелось бы.

Сейчас в производстве омывающих жидкостей могут использоваться три вида спирта: этиловый, изопропиловый и метиловый. Разберем плюсы и минусы каждого.

Этиловый спирт. Плюсы: хорошо очищает, вредное воздействие на организм минимально, несильный запах. Попадание на кожу и пары практически безвредны. Минусы: высокая цена из-за попадания под акциз. Опять же, из-за высокой цены мало кто производит, что говорит о большом дефиците на рынке.

Изопропиловый спирт. Плюсы: не попадает под акциз, поэтому цена на жидкости для омывания с его содержанием разумная. Официально продается практически везде, воздействие на организм среднее, попадание на кожу - не страшно. Минусы: резкий запах, который сложно иногда перекрыть даже ароматизаторами, пары могут вызывать головную боль и слезоточивость (при большой концентрации), имеет низкие очищающие способности.

Метиловый спирт. Плюсы: Низкая цена, нет сильного запаха, хорошо растворим в воде, хорошо отмывает грязь. Не продается официально. Минусы: относится к ядовитым наркотическим веществам, опасен своим канцерогенным действием. При вдыхании паров накапливается в организме. Попадание на кожу приводит к отравлению организма.

Выбор, конечно, за автолюбителями. Но мы рекомендуем подвергать риску свое здоровье и не пользоваться продукцией, которая не продается официально.

Нельзя не сказать и о главном практическом совете. Лучше заранее подготовиться к замене омывающей жидкости в автомобиле. Если в бочке у вас еще есть летняя жидкость, а на дворе уже морозы, то просто открыть кран не получится. Надо набраться терпения и вылить ее на стекло разбрызгивания через омыватель. Важно делать это с перерывами, чтобы не перегреть моторчик омывателя. Делайте паузы через каждый 40 секунд.

Если морозы уже настали, а вы не успели избавиться от летней жидкости, то нужно отогнать машину на теплый паркинг. Если такой возможности нет, то есть еще один вариант: поехать на мойку самообслуживания, там, как правило, есть возможность подачи теплой воды.

Лить на сам бачок может быть опасно, так как он находится под капотом и есть вероятность присутствия рядом электрических блоков. Лучше лить рядом, через кузовные элементы: например, крыло или часть капота). Помните, если включить омыватель с замерзшей жидкостью, то может сгореть предохранитель на моторчике.

А самый верный способ - круглый год заливать зимнюю жидкость. Она хорошо справляется с грязью и не будет неожиданностей при похолоданиях", - отметила специалист.