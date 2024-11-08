В Китае представлен новый бренд Audi

Компания Audi запустила новый бренд в Китае и показала концепт-первенец. Марка AUDI создана совместно с SAIC и на первом этапе будет представлена тремя моделями — все они электрические. В основу каждой ляжет специально разработанная архитектура с 800-вольтовой бортовой сетью, а выделяться на фоне конкурентов машины будут прежде всего дизайном и технологиями.

© Motor.ru

Новый бренд называется AUDI — без знаменитых колец и строго прописными буквами. Он запущен в партнёрстве с SAIC как сочетающий в себе ДНК материнской марки и китайских новаций. Модели AUDI нацелены на технологически продвинутых пользователей, и глубокое понимание их потребностей со стороны SAIC тут как нельзя кстати. Ещё у Audi будет доступ к технологической экосистеме партнера, а у того — к большому опыту создания продукта класса премиум, команде дизайнеров и отложенным процессам разработки. Кооперация на 30 процентов сократит время выхода машин на рынок, причем первая будет представлена уже в середине следующего года.

© Audi

© Audi

© Audi

© Audi

О том, в каком направлении будет работать бренд, дает представление концепт AUDI E. Это электрический хэтчбек на архитектуре Advanced Digitized Platform, оснащенный двухмоторной силовой установкой и полным приводом quattto. Заявлена отдача 775 лошадиных сил и 800 Нм крутящего момента, батарея емкостью 100 киловатт-часов и запас хода до 700 километров по циклу CLTC. Первой «сотни» концепт достигает через 3,6 секунды после старта, наполнить аккумулятор на 370 километров можно за 10 минут. Главное отличие от оригинальных Audi — специфическая для Китая ассистирующая электроника, в том числе пробочный и трассовый автопилоты и автопарковщик.

© Audi

© Audi

© Audi

© Audi

Дизайн — тоже с прицелом на предпочтения китайцев. Внешний минимализм соседствует с традиционными эстетическими кодами внутреннего убранства, в котором приоритет отдан комфорту и современным технологиям. Так, на центральной консоли есть места для двух смартфонов, перед водителем и пассажиром — изогнутый 4K-дисплей во всю ширину передней панели.

Мультимедиа концепта работает на AUDI OS, поддерживает ИИ-аватара AUDI Assistant и управляется через тач-панель AUDI Control. Материалы отделки салона: подсвеченный деревянный шпон и микрофибра. Интересно, что AUDI E демонстрирует не одну, а сразу три модели новой марки. По всей видимости, выполнят их в едином ключе, но относиться они будут к разным сегментам: B и C.