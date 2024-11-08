Audi уволит 4,5 тысячи сотрудников

Audi может уволить 4,5 тысячи своих работников в Германии
Автопроизводитель Audi планирует уволить 15 процентов своих сотрудников на территории Германии. Об этом сообщает немецкий журнал Manager Magazin.
На фоне снижающихся экономических показателей компания Audi вынуждена искать пути оптимизации расходов. В качестве одной из мер рассматривается возможность сокращения в среднесрочной перспективе около 4,5 тысячи рабочих мест. Речь, в первую очередь, идет не об основных направлениях деятельности компании.
В Audi подтвердили, что в настоящее время руководство компании ведет переговоры с профсоюзом. При этом точное количество должностей, которые могут подвергнуться сокращению, автопроизводитель не уточняет.
Накануне финансовый директор Audi Юрген Риттерсбергер заявил, что гарантия занятости, прописанная в соглашениях и действительная до 2029 года, остается в силе. При этом в компании обращают внимание, что имеющиеся договоренности позволяют инициировать переговоры с профсоюзом в случае ухудшения деловой среды.
Согласно отчетности компании, в третьем квартале 2024 года выручка Audi снизилась на 5,5 процента до 15,3 миллиарда евро, а операционная прибыль упала в 11 раз, составив 106 миллионов евро.
В конце октября немецкий автоконцерн Volkswagen, которому принадлежит Audi, заявил о планах по сокращению производства, закрытии трех заводов в Германии и увольнению десятков тысяч сотрудников. Руководство концерна тогда утверждало, что реструктуризация является единственным способом сохранять конкурентоспособность в долгосрочной перспективе. Однако уже после переговоров с профсоюзом руководство концерна согласилось сохранить рабочие места, предложив взамен снизить зарплаты рабочим на 10 процентов. В ФРГ на заводах концерна работают порядка 120 тысяч человек. Бренд Volkswagen управляет в общей сложности 10 заводами на территории Германии.