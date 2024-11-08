Audi уволит 4,5 тысячи сотрудников

Автопроизводитель Audi планирует уволить 15 процентов своих сотрудников на территории Германии. Об этом сообщает немецкий журнал Manager Magazin.

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На фоне снижающихся экономических показателей компания Audi вынуждена искать пути оптимизации расходов. В качестве одной из мер рассматривается возможность сокращения в среднесрочной перспективе около 4,5 тысячи рабочих мест. Речь, в первую очередь, идет не об основных направлениях деятельности компании.

В Audi подтвердили, что в настоящее время руководство компании ведет переговоры с профсоюзом. При этом точное количество должностей, которые могут подвергнуться сокращению, автопроизводитель не уточняет.

Накануне финансовый директор Audi Юрген Риттерсбергер заявил, что гарантия занятости, прописанная в соглашениях и действительная до 2029 года, остается в силе. При этом в компании обращают внимание, что имеющиеся договоренности позволяют инициировать переговоры с профсоюзом в случае ухудшения деловой среды.

Согласно отчетности компании, в третьем квартале 2024 года выручка Audi снизилась на 5,5 процента до 15,3 миллиарда евро, а операционная прибыль упала в 11 раз, составив 106 миллионов евро.

В конце октября немецкий автоконцерн Volkswagen, которому принадлежит Audi, заявил о планах по сокращению производства, закрытии трех заводов в Германии и увольнению десятков тысяч сотрудников. Руководство концерна тогда утверждало, что реструктуризация является единственным способом сохранять конкурентоспособность в долгосрочной перспективе. Однако уже после переговоров с профсоюзом руководство концерна согласилось сохранить рабочие места, предложив взамен снизить зарплаты рабочим на 10 процентов. В ФРГ на заводах концерна работают порядка 120 тысяч человек. Бренд Volkswagen управляет в общей сложности 10 заводами на территории Германии.