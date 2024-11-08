Эксперты назвали топ-5 подержанных авто, которые не хотят продавать россияне

На российском рынке есть автомобили с пробегом, которые не хотят продавать их владельцы. Как рассказали "Газете.ru" в группе компаний "Автодом", наши граждане не спешат расставаться с моделями с высокой остаточной стоимостью.

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Все дело в том, что автовладельцы осознают, что не смогут позволить себе приобрести новую машину такого же или сопоставимого уровня. Не помогут ни бонусы, ни скидки от дилеров.

Эксперты рассказали, что на рынке автомобилей с пробегом в топ-5 самых востребованных моделей входят Changan CS35, JAC J7, Geely Atlas Pro, Haval Jolion и Changan CS35 Plus. Эти автомобили редко попадают в ДТП, долго остаются в хорошем техническом состоянии. Плюсом к этому идет наличие обширной сети дилерских центров марок в России.

В "Автодоме" отмечают", что с начала 2024 года спрос на китайские автомобили в РФ вырос на 15%. А вот корейские и европейские бренды потихоньку теряют популярность.

Ранее "РГ" писала, что Lada Priora и Ford Focus возглавили список самых продаваемых автомобилей с пробегом.