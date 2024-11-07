СМИ: Илон Маск солгал о выпуске дешевой Tesla

Автопроизводитель Tesla окончательно решил не создавать автомобиль дешевле $25 тыс. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на материалы из отчета компании.

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По данным издания, один из инвесторов на собрании поинтересовался перспективами выпуска дешевого автомобиля. В ответ Маск заявил, что таких планов у Tesla сейчас нет.

«Я думаю, что иметь в линейке обычный автомобиль за $25 тыс. бессмысленно. Это было бы глупо», — пояснил он.

Маск добавил, что все силы Tesla сейчас сосредоточены на выпуске беспилотного такси.

До этого Reuters со ссылкой на источники сообщал, что Tesla отказалась от выпуска дешевого электрокара, решив сосредоточится на роботакси. Тогда Илон Маск обвинил издание во лжи.

Также издание утверждает, что предприниматель получит от избрания поддержанного им Дональда Трампа на пост президента США огромное влияние.

Бывший высокопоставленный сотрудник SpaceX на условиях анонимности рассказал агентству, что Маск видит в администрации Трампа средство для избавления от большого количества правил, мешающих ему сделать все, что он захочет.

По данным Reuters, Маск рассчитывает в течение четырех лет заставить Национальную администрацию безопасности дорожного движения США (NHTSA) отказаться от ведения мер принудительного характера в отношении действующих систем безопасности Tesla для помощи водителю («автопилота»).