В России появился новый внедорожник Polarstone

Дилеры в России начали предлагать в продаже внедорожники от основателя компании по производству роботов-пылесосов. Новые Polarstone 01 предлагаются по цене от 7 500 000 рублей.

© Car.ru

Внедорожники Polarstone 01 оснащены гибридной силовой установкой. Разработкой модели занималась молодая китайская компания Rox Motor, а за создание дизайна отвечала итальянская дизайн-студия Pininfarina. У оного из дилеров в Москве предлагается автомобиль в 6-местной компоновке. Его стоимость в базовой версии составляет 7 500 000 рублей, а в топовой - 8 500 000 рублей без учета скидок и специальных предложений. Модель доступна в четырех оттенках кузова: черный, белый, серый и синий.

На рынке России Polarstone 01 представлен только с одной гибридной установкой. Общая производительость составляет 476 л.с., а в качестве базы для нее используется 1.5-литровый двигатель. В конструкции также заявлена автоматическая трансмиссия и полноприводная архитектура. Сообщается, что на чистом электричестве внедорожник способен проезжать до 235 км.

В списке опций есть подогрев всех кресел в салоне, а также обогрев руля. Внедорожник предлагается с информационно-развлекательным комплексом, поддерживающим подключение через Apple CarPlay и Android Auto. Для мультимедия также заявлена функция голосового управления.

В отделке интерьера используется натуральная кожа.

Дополняется список опций беспроводной зарядкой, датчиками парковки, системой кругового обзора и камерой заднего вида. Внедорожник предлагается с большим комплексом систем безопасности, который включает систему курсовой устойчивости, систему предотвращения лобового столкновения и функцию контроля усталости водителя.

Компанию Rox Motor основали в 2021 году. За проект отвечал генеральный директор бренда Roborock, под которым выпускаются робот-пылесосы.