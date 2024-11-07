На российском рынке в продаже появился новый Jetour X50

В стартовой версии автомобиль оценивается в 1 990 000 рублей.

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На рынке России модель Jetour X50 представлена в трех версиях: Comfort, Elite и Luxury. В линейке предусмотрено 2 варианта силовых установок. Базовым считается атмосферник на 1.5 литра, мощностью 113 л.с. Для других версий используется 1.5-литровый турбированный мотор на 147 л.с. Работают установки в связке с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач. Стоимость начинается с отметки 1 990 000 рублей, а топовую комплектацию оценили в 2 440 000 рублей.

Модель Jetour X50 представлена в нескольких оттенках кузова: белый, серый, черный и светло-серый. Среди особенностей дизайна кроссовера - выразительная решетка радиатора, LED-оптика и легкосплавные колесные диски. Габариты кузова автомобиля следующие: длина - 439.7 см, ширина - 184.1 см. Такие размеры делают кроссовер удачным решением для городской эксплуатации.

В интерьере используются классический черный и светло-серый оттенки. Для отделки кресел используется эко-кожа. В салоне установлен дисплей мультимедийного комплекса на 10 дюймов, который поддерживает подключение через Apple CarPlay и Android Auto. В комплектации кроссовера также представлены системы ABS, ESP и функция контроля давления в колесах.

Известно, что модель Jetour X50 позиционируется в качестве транспорта для автомобилистов, которые предпочитают яркое оформление и инновационные решения. Модель полностью адаптирована к эксплуатации в условиях местного климата. Так, производитель оцинковал кузов, предусмотрел пакет "зимних опций", а бачок стеклоомывателя дополнительно увеличили.

Ранее сообщалось, что модель Jetour T2 получила специальную версию. Разработкой занималось подразделение JMK.

Автомобиль получил светящиеся дверные пороги и камуфляжный дизайн.