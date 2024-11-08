Bentley отложила переход на электрокары и анонсировала «зеленый» кроссовер

Bentley раскрыла стратегию развития до 2035 года. Британская марка представила стратегию Beyond100+, в рамках которой переведет всю линейку на электричество к 2035 году. До этого она сосредоточится на гибридных автомобилях. Также Bentley обнародовала изображение своей первой полностью электрической модели: ею станет роскошный городской кроссовер, который будет представлен в 2026 году.

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Электрокроссовер положит начало новой линейке Bentley. Каждый год марка будет выпускать гибрид или электрокар, пока в 2035-м не перейдет на электроэнергию полностью. В рамках предыдущей стратегии, Beyond100, Bentley собиралась стать полностью «зеленой» в 2030 году.

© Bentley

Переход отложили и многие другие производители, заметившие спад интереса к электрокарам в конце 2023-го и в начале 2024 года. Многие из них, например Aston Martin, Ford и Volvo, решили пока сосредоточиться на гибридах как на промежуточной ступени.

Bentley также планирует глубокую модернизацию производственной площадки в Крю, чтобы создать из нее «фабрику мечты» для электрического будущего. Вложения в переделку станут крупнейшими за всю 105-летнюю историю бренда: будут построены современный центр дизайна, окрасочный цех и линия сборки.

Летом нынешнего года Bentley попрощалась с мотором W12. Теперь Continental GT и Flying Spur предлагаются только с гибридной силовой установкой Ultra Performance на базе двигателя V8.