Кроссовер Ford Equator получил обновление

Среднеразмерный кроссовер Ford Equator обновился. Автомобиль модернизировали вместе с его «младшим братом» Equator Sport — они получили версию «подзаряжаемый гибрид». При этом внешность старшей модели стала строже: теперь она приобрела черты европейского паркетника Explorer и пикапа Ranger. Под капотом обеих машин — 1,5-литровый турбомотор с двухступенчатой последовательно-параллельной трансмиссией, совокупная отдача силовой установки составляет 367 лошадиных сил.

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Обе машины разработаны на совместном предприятии JMC-Ford и с 2021 года выпускаются на его заводе в Наньчане. Различаются они, в первую очередь, задним свесом и длиной базы: 2865 миллиметров у «Экватора» против 2726 миллиметров у более компактного «Спорта». Кузова до средней стойки одинаковые — различались только передним бампером и рисунком решётки радиатора.

Equator Sport не только пользуется бóльшим спросом в самом Китае, но и поставляется на экспорт под названием Territory. Когда фордовцы месяц назад представили обновлённый Equator Sport с бензиновым мотором 1.5, было обещано вскоре рассекретить и гибридную версию.

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И вот китайским журналистам представили PHEV-версии обеих моделей: трёхрядного «Экватора» и короткобазного «Спорта». При этом Equator прошёл рестайлинг по тому же рецепту, что и младшая модель.

Спереди у Ford Equator вместо двухэтажной оптики появились единые блоки фар с большими скобами ходовых огней, которые визуально объединяет световая полоса во всю ширину передка. При этом сам бампер здесь другой, с более солидной и нарядной решёткой с горизонтальными рёбрами. Капот приобрёл более внушительную форму с фаской по передней кромке, на которой нанесено название модели. Задние фонари стали у́же — получив вертикальные «отростки», они теперь перекликаются по форме с передней оптикой. За счёт новых бамперов кроссовер прибавил в длине символические 15 миллиметров (итого 4920 мм).

© Ford

© [Geek NEV](https://www.geeknev.com/news/307/3070415.html)

Салон «Экватора» по-прежнему семиместный, причём выполнен по схеме 2+2+3: на втором ряду у него раздельные «капитанские» кресла с электроприводом, а сзади стоит диванчик на троих седоков. Перемены внутри минимальные: появились передние кресла измененной формы и комбинированная отделка кожзамом и искусственной замшей.

© Ford

© Ford

© Ford

© [Geek NEV](https://www.geeknev.com/news/307/3070415.html)

Перед водителем — блок из двух экранов диагональю 12,3 дюймов. Бортовая мультимедиа-система работает на чипе Qualcomm Snapdragon 8155 под управлением софта Tencent TAI с голосовым управлением. Предусмотрен большой проекционный экран, причём навигация поддерживает дополненную реальность.

© [Geek NEV](https://www.geeknev.com/news/307/3070415.html)

© Ford

© Ford

Под капотом у обоих гибридов — 1,5-литровый турбомотор в блоке с двухступенчатой электромеханической трансмиссией, которая может работать как в последовательном, так и параллельном режиме. То есть двигатель может служить лишь генератором для питания электромотора, а может непосредственно приводить передние колёса (такой режим эффективнее при движении с высокой скоростью).

Совокупная мощность силовой установки составляет 367 лошадиных сил, из них 150 лошадиных сил приходится на бензиновый двигатель. Который, кстати, ведёт своё происхождение от Mitsubishi.

© [Geek NEV](https://www.geeknev.com/news/307/3070415.html)

© [Geek NEV](https://www.geeknev.com/news/307/3070415.html)

Блок литий-железо-фосфатных батарей CATL ёмкостью 18,4 киловатт-часов обещает «Экватору» 110 километров на чистом электричестве, а общий паспортный запас хода составляет аж 1205 километров (по не слишком строгому китайскому испытательному циклу CLTC). Паспортный расход топлива по стандарту CLTC — 4,75 л/100 км.

Характеристики более компактного и лёгкого Ford Equator Sport, разумеется, лучше: на электричестве он должен проезжать 115 километров, общий запас хода составляет 1324 километров, а паспортный расход топлива — 4,3 л/100 км. Быстрее и разгон: 7 секунд до 100 км/ч против 7,7 секунд у старшей модели.

Широкой публике автомобили покажут уже в ближайшие недели: презентация состоится на автосалоне в Гуанчжоу в конце ноября.