Stellantis сокращает рабочие места на заводе Jeep

Завод Jeep переживает не лучшие времена. Концерн Stellantis заявил об увольнении почти 1 100 сотрудников на заводе Jeep Gladiator в Толедо, штат Огайо, с 5 января 2025 года. Это делается «с целью повышения эффективности». В компании уверяют, что оставшиеся без работы работники сборочного завода, который переходит с двух смен на одну, получат дополнительные годовые пособия по безработице от Stellantis в соответствии с контрактом, подписанным с профсоюзом United Auto Workers.

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«Это непростые действия, но они необходимы, чтобы компания смогла восстановить свое конкурентоспособное положение и в конечном итоге вернуть производство на прежний уровень», — говорится в заявлении.

Сокращения на заводе шли весь этот год, но они не были столь массовыми. Глава UAW Шон Фейн пригрозил общенациональной забастовкой на заводах Stellantis, так ка нарушены все обещания, прописанные в прошлогоднем трудовом соглашении с профсоюзом.

Решение компании по кадровым вопросам привлекли внимание вице-президента Камалы Харрис и избранного президента Дональда Трампа, которые потребовали от автопроизводителя сохранить рабочие места в США. Кроме того, Трамп пригрозил концерну, что введет 100% пошлину на все машины Stellantis, если автопроизводитель попытается перенести рабочие места из США в Мексику.