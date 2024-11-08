Об окончании действия ОСАГО будут напоминать через Госуслуги

Национальная страховая информационная система (НСИС) совместно с Минцифры разрабатывает функционал, который будет напоминать гражданам об окончании действия ОСАГО через портал "Госуслуги". Об этом сообщил "Известиям" гендиректор НСИС Николай Галушин.

По ожиданиям Галушина, эта функция заработает в 2025 году. Как пояснил он газете, страховщики не всегда напоминают клиентам об окончании действия полиса, в частности, если у человека было несколько аварий. В таких случаях компания может не считать нужным продлевать с гражданином договор. Гендиректор НСИС также отметил, что страховой услугой, за исключением ДМС, россияне пользуются редко. Клиенты не всегда помнят в голове даты окончания своих полисов, поэтому заблаговременное предупреждение будет удобно для них, добавил Галушин.

Как сообщили газете в пресс-службе Минцифры, пользователям портала "Госуслуги" уже приходят уведомления о статусе действия некоторых документов. Отмечается, что мобильное приложение "Госуслуги авто" напоминает автомобилистам об окончании срока действия водительского удостоверения. В пресс-службе министерства подтвердили газете, что возможность расширения функционала на полис ОСАГО ведомство сейчас обсуждает с заинтересованными министерствами и организациями.