Названы победители "Ресурсного теста" премии "Топ-5 Авто"

На церемонии вручения премии "Топ-5 Авто" были названы победители "Ресурсного теста" - ежегодного потребительского испытания от журнала "Автопанорама". Заявлено, что проект помогает покупателям лучше разобраться в характеристиках новых автомобилей на российском рынке.

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По итогам года лучшими автомобилями в "Ресурсном тесте" стали универсал Lada Vesta SW Cross, лифтбек "Москвич 6", кроссоверы Exeed RX и JAC JS6.

Накануне "РГ" рассказала, что главную номинацию "Автомобиль года" взял кроссовер Geely Monjaro. Лучшими кроссоверами в своих сегментах стали китайские модели, единственным не китайцем стал ГАЗ "Соболь NN", признанный лучшим коммерческим автомобилем.