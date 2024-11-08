Mazda анонсировала семейство двигателей Skyactiv-Z и новый CX-5

Компания Mazda поделилась планами на так называемую "фазу 2", период которой начнётся в 2025 году и продлится по 2027 год. За это время японская марка обещает несколько интереснейших новинок.

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В их числе - новый Mazda CX-5. Кроссовер выйдет в третьем поколении и получит модификацию с гибридной системой собственной разработки компании. В таком случае наметится полноценная конкуренция с новым Toyota RAV4.

Также в этот период появится электромобиль и кроссовер, созданный в рамках партнёрства с Changan.

На смену семействам SkyActiv-G и SkyActiv-X придут новые четырёхцилиндровые двигатели SkyActiv-Z, но машин с ними ожидать ранее 2027 года не стоит.