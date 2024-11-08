Wildberries открыла сеть собственных АЗС

Маркетплейс Wildberries совместно с оператором наружной рекламы Russ запустили собственную сеть автомобильных заправок, которой пока что могут воспользоваться водители компаний. Об этом сообщает газета РБК.

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«АЗС находятся на территории логистических центров компании. Заправиться на них уже могут водители Wildberries и Russ. Компания рассматривает возможность открытия заправок и для всех автомобилистов», — пишет издание.

В РБК также сообщили, что открытие АЗС позволило водителям не только сэкономить время на дорогу, но и снизить расходы на логистику. К тому же, для сотрудников компаний предусмотрены более выгодные условия.

Например, чтобы заправиться нужно отсканировать специальный QR-код на заправочной станции, а новое приложение компании позволяет оплатить топливо бесконтактным способом или при помощи специальной топливной карты, а чтобы начать заправляться нужно отсканировать QR-код на АЗС. За развитие автозаправок будет отвечать департамент транспортной логистики.