Автоэксперт объяснил, с каким пробегом авто лучше вообще не покупать

При выборе подержанного автомобиля пробег является одним из ключевых показателей, однако его оценка требует комплексного подхода. Для начала стоит понимать, что среднестатистический годовой пробег в России составляет от 10 до 17,5 тысяч километров. Если трехлетний автомобиль показывает пробег существенно ниже 30-50 тысяч километров, это должно насторожить покупателя, рассказал "Российской газете" руководитель отдела оценки колесной техники ГК Альфа-Лизинг Валерий Антюфьев.

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"Критическим считается пробег более 150 тысяч километров для автомобилей массового сегмента и более 200-250 тысяч километров для брендов премиум-сегмента. При этом важно понимать, что пробег - не единственный фактор износа.

Длительный простой автомобиля может быть не менее опасен, чем большой километраж. При бездействии происходит расслоение моторного масла, пересыхают сальники, теряют эластичность детали, разряжается аккумулятор.

Особое внимание следует уделить типу трансмиссии. Первые проблемы с вариаторами могут проявиться уже после 80 тысяч километров пробега, тогда как классические автоматические коробки при правильной эксплуатации способны прослужить в два-три раза дольше.

Важным фактором является характер эксплуатации автомобиля. Автомобили из такси, каршеринга или корпоративных парков часто имеют реальный пробег, значительно превышающий показания одометра. Распознать такой автомобиль можно по характерным признакам: сильно затертому рулю, водительскому сиденью, накладкам педалей. Однако недобросовестные продавцы часто маскируют эти признаки, устанавливая чехлы и заменяя наиболее изношенные элементы.

Существенная разница наблюдается между отечественными автомобилями и зарубежными. Если кузова российских машин более подвержены коррозии и времени, то большинство зарубежных авто даже в возрасте 10-15 лет достаточно устойчивы к ржавчине, если только не имели серьезных повреждений в ДТП.

При оценке пробега следует обращать внимание на состояние передней части автомобиля: количество сколов и царапин от камней может подтвердить или опровергнуть заявленный пробег. Также важно проверить состояние салона, особенно водительского места, педалей и рулевого колеса.

Оптимальным для покупки считается автомобиль с пробегом 30-60 тысяч километров. В этом диапазоне машина еще сохраняет высокую надежность, требует минимальных вложений в обслуживание и остается достаточно ликвидной для последующей продажи. Рекомендуется избегать покупки автомобилей с пробегом более 120 тысяч километров, особенно если речь идет о машинах массового сегмента или экземплярах с вариаторной коробкой передач", - отметил специалист.

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