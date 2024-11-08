Названы главные конкуренты кроссовера Xcite X-Cross 8

Руководитель пресс-службы ГК "Expocar" Александр Ковалев рассказал "Автостату" о перспективах нового кроссовера Xcite X-Cross 8. По мнению эксперта, новика вряд ли превзойдет по уровню популярности модель с индексом 7, так как покупатели менее заинтересованы в трехрядном автомобиле.

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Главными соперниками на рынке Xcite X-Cross 8 станут известные семиместные кроссоверы, такие как Chery Tiggo 8 Pro Max, Evolute i-Space и Geely Okavango. Также в будущем конкуренцию крупногабаритному автомобилю может составить отечественный "Москвич 8".

Напоминаем, что Xcite X-Cross 8 оснащен турбированным двигателем объемом 1,6 л мощностью 150 л.с., с агрегатированным 7-ступенчатым "роботом", полным приводом и независимой подвеской. Клиренс - 190 мм, габаритные размеры -4740 х 1860 х 1705 мм.

Первый полноприводный кроссовер от компании Xcite появится в продаже до конца 2024 года. Когда X-Cross 7 только вышел на рынок, его цена была на 5-9 % ниже, чем у китайского аналога. С X-Cross 8 ситуация может повториться, предполагает Ковалев. В таком случае на старте продаж новая модель может обойтись потенциальному покупателю ориентировочно в 3,0-3,8 млн рублей.

Ранее "РГ" рассказывала о конструктивных особенностях Xcite X-Cross 8.