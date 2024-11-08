В продаже появился Citroen C4 российской сборки

Как удалось выяснить "Российской газете", на одном из сайтов появилось объявление о продаже седана Citroen C4. Его необычность заключается в том, что собран он в Калуге.

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Такая вероятность действительно существует: автомобиль могли собрать из оставшихся машинокомплектов после ухода Peugeot-Citroen из России. В настоящее время калужский завод "ПСМА Рус" официально выпускает кроссоверы Citroen C5 Aircross, в будущем на конвейере может прописаться Haval M6.

Реальность истории со сборкой автомобиля из компонентов, которые находились на складах, подтверждает деятельность "АГР", который на мощностях бывшего завода Hyundai в Санкт-Петербурге сейчас выпускает модели Solaris (они же по факту являются теми же Creta, Solaris, Rio).

Итак, Citroen C4 калужской сборки. Указанная в объявлении часть VIN подтверждает слова дилера о происхождении седана.

Автомобиль укомплектован атмосферным мотором EC5/TU5 1.6 литра мощностью 115 л.с. и 6-ступенчатой АКП фирмы Aisin.

"Калужская сборка, официальная гарантия 3 года или 100 000 километров, полный НДС!", - говорится в объявлении.

Цена на автомобиль - 2 550 000 рублей без учёта акций.

Немногим дешевле - от 2 273 000 рублей - можно купить седан Lada Vesta Sportline со 118-сильным двигателем, но в паре с 5-ступенчатой МКП.