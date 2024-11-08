Выдача автокредитов в октябре значительно упала

Эксперты дали прогнозы о ближайшем будущем автокредитов. Аналитическое агентство «Автостат» сообщило, что в прошедшем октябре автокредитование в России сократилось. Причём, это равнозначно и для новых легковых машин, и для автомобилей с пробегом, в количественном и денежном выражении.

По сравнению с сентябрем кредитование новых машин сократилось на 24%, в денежном выражении — на 29%. Но объём автокредитования за десять месяцев года остаётся в положительном балансе — на 86% в количественном выражении и на 77% – в денежном.

Аналогичная ситуация сложилась с автокредитованием подержанных машин. В октябре объём упал на 15% в количественном выражении и на 19% в рублях. И также показатели за десять месяцев пока ещё положительные — рост на 5% в количественном выражении, на 14% – в рублёвом.

Эксперты отмечают, что показатели были предсказуемы на фоне растущей инфляции и роста авторынка, который подогревался увеличением цен и ожиданием новых тарифов по утильсбору с 1 октября 2024 года.

Многие аналитики рынка считают, что до конца года ключевая ставка ЦБ может ещё подрасти, что крайне негативно отразится на автокредитах. Поэтому уже сейчас финансисты пытаются найти какие-то новые варианты трансформации. Но совершенно очевидно, что в ближайшее время ситуация в этом направлении бизнеса будет активно меняться.