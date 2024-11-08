В Татарстане хотят запретить продажу топлива лицам до 16 лет

«Госавтоинспекция МВД по Республике Татарстан выступит с инициативой по установлению на территории республики запрета продажи на АЗС моторного топлива лицам, не достигшим 16 лет», – сообщили в региональной Госавтоинспекции.

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Эту инициативу озвучат на предстоящем в декабре заседании кабинета министров Татарстана по обеспечению безопасности дорожного движения.

Запрет хотят ввести из-за повышенной аварийности с участием детей-водителей. Подростки регулярно попадают в ДТП и травмируются, будучи за рулем мотоциклов, мопедов, скутеров, квадроциклов и питбайков.