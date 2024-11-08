Haval M6 начнут выпускать на бывшем заводе Peugeot-Citroen в РФ

Haval M6 не пользуется особым спросом на родине, но в России кроссовер покупают. Во многом благодаря относительно доступному прайс-листу. В том числе для его удержания производство Haval M6 нужно локализовать, и, по утверждению портала "Дром", кроссовер будут выпускать в Калуге на мощностях завода "Автомобильные технологии" (бывший "ПСМА Рус").

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По информации журнала, в феврале 2025 года начнётся "отвёрточная", то есть крупноузловая сборка. Появление этих машин у дилеров возможно в марте. В дальнейшем могут быть организованы штамповка, сварка и окраска.

Причина, по которой Haval M6 не может выпускаться на собственном заводе Great Wall в Тульской области, - отсутствие свободных мощностей. Последней локализованной новинкой стал кроссовер Haval H3.

Haval M6 - второй по доступности после Jolion кроссовер марки, представленный официально на российском рынке. Автомобиль длиной 4664 мм и колёсной базой 2680 мм предлагается с мотором 1.5 литра мощностью 143 л.с. Вариант с МКП обойдётся в 2 179 000 рублей, с роботизированной трансмиссией - в 2 299 000 рублей.