В России вспомнили технологии СССР, чтобы делать хорошие дороги
В РФ создают реактор по производству неокисленного дорожного битума. Сейчас необходимый для строительства дорог битум — это остаточный продукт переработки сырой нефти, так как первичными нефтяники считают дизельное топливо, бензин, керосин. При таком подходе трудно добиться того, чтобы качество битума было стабильным.
Для получения качественного неокисленного битума предлагается применять метод каталитического крекинга при низких температурах (до 430°C). Эту технологию разработали советские учёные, но от широкого применения данного способа пришлось отказаться: традиционный вариант оказался намного более выгодным экономически.
Инновационное предприятие «Поверхность» при Владимирском государственном университете планирует отработать метод крекинга, при котором качество битума не будет зависеть от исходного сырья, а стоимость окажется на уровне классического окисленного битума.
Для начала учёные создадут лабораторный реактор, чтобы изготовить опытную партию нового материала. «Если испытания пройдут успешно, весной мы будем заказывать проект предприятия», — рассказал руководитель проекта, заведующий кафедрой автомобильных дорог ВлГУ Александр Вихрев.
И продолжая дорожную тему. На российских трассах тестируют «шведские сцепки»: водителей просят не удивляться «мультисцепкам» на платных магистралях М-11 «Нева», М-12 «Восток» и ЦКАД.