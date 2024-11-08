В России вспомнили технологии СССР, чтобы делать хорошие дороги

В РФ создают реактор по производству неокисленного дорожного битума. Сейчас необходимый для строительства дорог битум — это остаточный продукт переработки сырой нефти, так как первичными нефтяники считают дизельное топливо, бензин, керосин. При таком подходе трудно добиться того, чтобы качество битума было стабильным.

© РИА Новости

Для получения качественного неокисленного битума предлагается применять метод каталитического крекинга при низких температурах (до 430°C). Эту технологию разработали советские учёные, но от широкого применения данного способа пришлось отказаться: традиционный вариант оказался намного более выгодным экономически.

Инновационное предприятие «Поверхность» при Владимирском государственном университете планирует отработать метод крекинга, при котором качество битума не будет зависеть от исходного сырья, а стоимость окажется на уровне классического окисленного битума.

Для начала учёные создадут лабораторный реактор, чтобы изготовить опытную партию нового материала. «Если испытания пройдут успешно, весной мы будем заказывать проект предприятия», — рассказал руководитель проекта, заведующий кафедрой автомобильных дорог ВлГУ Александр Вихрев.

И продолжая дорожную тему. На российских трассах тестируют «шведские сцепки»: водителей просят не удивляться «мультисцепкам» на платных магистралях М-11 «Нева», М-12 «Восток» и ЦКАД.