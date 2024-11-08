Exeed RX подешевел на 290 000 рублей

В гамме Exeed RX появилась более доступная комплектация. Как высянила редакция Quto по итогам мониторинга российского рынка, отныне стартовым является исполнение Urban, за которое просят 4 750 000 рублей. Прежде линейку открывала версия Platinum: такой вариант сейчас предлагается дилерами за 5 040 000.

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В исполнении Urban не хватает коленной подушки безопасности, а также центрального эирбега. Кроме того, ради удешевления автомобиль лишился тонировки задних окон, оттоманки пассажирского сиденья, ионизатора воздуха и дополнительной атмосферной подсветки.

Салон может быть только чёрного цвета, а наружняя оптика не может похвастаться «динамической световой анимацией». Впрочем, для потенциальных покупателей возможность сэкономить 290 000 может оказаться более важным фактором, чем наличие перечисленных опций.

Напомним, что модель оснащается турбомотором 2.0 TGDI: в китайской версии двигатель выдаёт 261 л.с. и 400 Нм, но для нашего рынка «четвёрку» дефорсировали до 249 л.с. и 385 Нм. Коробка передач — классический восьмидиапазонный «автомат», а привод — только полный.

Кстати, автомобили Exeed теперь можно забронировать онлайн: если внести 30 000 рублей предоплаты, получится «застолбить» за собой нужный экземпляр.