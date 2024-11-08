Прошел анонс начала продаж Avatr и Deepal от Changan в России

Компания Changan планирует расширить своё присутствие на российском рынке за счёт вывода на него в официальном порядке автомобилей брендов Avatr и Deepal.

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Как удалось выяснить "Российской газете", в январе-феврале может стартовать Avatr, позднее - Deepal.

Avatr - бренд, созданный Changan в партнёрстве с Huawei, отвечающей за электронику, и поставщиком аккумуляторов CATL. В настоящее время линейка бренда включает в себя флагманский электрический кроссовер Avatr 11 (301-391 тысяча юаней), электрический и гибридный кроссоверы Avatr 07 (220-290 тысяч юаней) и седан Avatr 12 (270-430 тысяч юаней), который также может быть либо гибридом, либо электрокаром.

Суббренд Shenlan появился в 2022 году с прицелом на электрифицированные авто, и, возможно, кто-то знает его не только благодаря доступности в рамках параллельного импорта, но и по преемнику Mazda6 - седану Mazda EZ-6, для которого основой послужил Shenlan SL03 (120-210 тысяч юаней).

Если Avatr был задуман как дорогой и высокотехнологичный бренд, то Deepal/Shenlan - соотношение цены и качества, которое шокирует. Например, Джим Фарли, глава Ford был под впечатлением от китайского клона Lamborghini Urus - кроссовера Shenlan S07 (150-208 тысяч юаней). Также в модельную линейку "Дипала" входят кроссовер SL05 (гибрид/электро) стоимостью 120-150 тысяч юаней, внедорожник G318 (176-319 тысяч юаней) и седан L07 (152-174 тысячи юаней).

Напомним, что Deepal и Avatr должны были появиться в России в 2024 году .