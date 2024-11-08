Автоэксперты указали на ключевую разницу шин из России и Китая

Автоэксперты Тимофеев и Соловьев указали на ключевую разницу шин из России и Китая. Владельцы китайских машин могут столкнуться с проблемой из-за нестандартных размеров шин. Кроме того, у шин из Китая низкий профиль, что в итоге влияет на балансировку и вызывает вибрацию. Таким мнением поделились автоэксперт Евгений Соловьев и доцент кафедры информатики РЭУ имени Плеханова Александр Тимофеев.

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Стоит отметить, что порядка трети легковых автомобилей из КНР, зарегистрированных в России, используют шины диаметром 18 дюймов – R18, еще чуть более 20% – шины R17. При этом у нас в стране распространены типоразмеры R15 и R16.

«Большая часть бюджетных авто в России, как отечественного, так и китайского производства, ездит на шинах стандартного размера, так что особых сложностей с „переобувкой“ у большей части автовладельцев возникать не должно. А если проблемы у владельцев „китайцев“ и появляются, то связаны они не с диаметром колесных дисков, а с нестандартными размерами самих шин», – объяснил Соловьев.

В то же время доцент кафедры информатики РЭУ имени Плеханова Александр Тимофеев не так оптимистичен.

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«Во многом негатив связан с разным взглядом на применяемость и погодные условия. Хоть о китайских шинах и говорят, что резина у них более мягкая, чем отечественная, на высокой скорости они более шумные, быстро изнашиваются (хватает на два, а не на четыре сезона), хуже ведут себя на льду и в дождь», – констатирует доцент.

Что касается типоразмеров, то китайские шины зачастую вместе с большим размером имеют низкий профиль, что сильно влияет на балансировку и вибрацию, подчеркивает Тимофеев. К тому же ресурса протектора хватает ненадолго, из-за этого сбивается сход-развал и увеличивается износ ходовой части автомобиля. Шины могут совпадать по ширине в зоне протектора, но форма боковин будет разной, и рекомендуемая ширина обода тоже отличается, подытожил Тимофеев.