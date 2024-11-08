Прошел показ седана Jetta VA7, который может появиться в РФ

Более доступная альтернатива Volkswagen Sagitar, который в свою очередь является удлинённым аналогом Jetta, засветился в базе Минпрома КНР. Продажи авто стартуют 10 ноября, но цены пока не объявлены.

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Появились подробности о габаритах: 4773 х 1789 х 1469 мм, колёсная база - 2731 мм. По межступичному расстоянию новинка совпадает с Sagitar, но уже и короче модели Volkswagen на незначительные 12 и 18 мм.

Как ранее и предполагала "РГ", новому Jetta VA7 достался младший мотор: турбо 1.4 TSI мощностью 150 л.с. Тип коробки не указан, но на других "Джеттах" он агрегатируется либо МКП, либо 6-ступенчатым "автоматом".

Jetta VA7 должен оказаться дешевле VW Sagitar (от 127 900 юаней) и стоить около 100 тысяч юаней.

В России бренд Jetta представлен официально: седаном VA3, а также кроссоверами VS5 и VS7.