Стартап Strickland Motor превратил BMW E46 в универсал с LS V8 и «механикой»

В этом году на SEMA дебютирует очень необычный стартап. Strickland Motor Co. планирует отказаться от современной тенденции киберпанковых рестомодов электромобилей в пользу чего-то гораздо более традиционного и ориентированного на энтузиастов: универсала с задним приводом и двигателем V8 и механической коробкой передач.

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Strickland SpeedWagon R основан на шасси универсала BMW 3-серии E46, но его кузов был изменён, а под капотом расположился американский двигатель LS. Происхождение трансмиссии неизвестно, но мы знаем, что это шестиступенчатая коробка передач. Strickland говорит, что V8 выдает 500 лошадиных сил и разгоняется от 0 до 96 км/ч в час за 3,6 секунды. Звучит идеально, не так ли?

К сожалению, на данный момент на сайте Strickland нет фотографий самого автомобиля. Но есть несколько набросков того, как может выглядеть конечный продукт, которые, что неудивительно, отдают флюидами универсала BMW. И всё же, внешне SpeedWagon R выглядит, как минимум, странно...

Если результат будет соответствовать иллюстрациям, то мы получим автомобиль, с очень нестандартной внешностью. У него две пары круглых фар спереди и диффузор сзади, а общая форма напоминает универсалы BMW и Volvo. При этом задние фонари немного скучноваты.

Если предположить, что Strickland действительно запустит свою деятельность, у него есть еще несколько идей для горячих универсалов в разработке. Модельный ряд должен пополнить эксклюзивный VelociWagon, с твит-турбо V8 (не сообщается, какой именно, но мы предполагаем, что тот же LS V8) мощностью 1225 л. с. и механической коробкой передач. Strickland утверждает, что он может разогнаться до 96 км/ч за 2,4 секунды, и он будет стоить 405 000 долларов.

Будут также два более дешевых варианта «Enthusiast Editions» по цене «менее 100 000 долларов». У них будут двигатели либо V6, либо V8.