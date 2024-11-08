Дорестайлинговый Chery Tiggo 4 Pro распродают в России со скидками

Chery распродает Tiggo 4 Pro со скидками до 210 тысяч рублей. Жизненный цикл самого доступного на сегодняшний день кроссовера Сhery и единственной модели марки в России с «механикой» подходит к концу: дилеры распродают остатки машин перед появлением нового Tiggo 4. Актуальные цены на модель начинаются от 1 920 000 рублей за модификацию с механической коробкой передач, тогда как еще в октябре автомобили продавали минимум за 2 130 000 рублей. На это обратил внимание Autonews.ru.

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Tiggo 4 Pro для российского рынка сравнительно недавно обновился: весной этого года дебютировала юбилейная версия 18 Years Edition, которая вытеснила из гаммы «обычный» кроссовер. Главным новшеством стал единый кластер на передней панели, который объединил 10,25-дюймовую цифровую панель приборов и экран мультимедийной системы того же размера. А в конце октября в России дебютировал Tiggo 4 — новая версия кроссовера, уже без приставки Pro и «механики».

Новый Tiggo 4 предложат россиянам в трех уровнях оснащения, с передним приводом и безальтернативной силовой установкой — турбомотором объемом 1,5 литра мощностью 147 лошадиных сил в связке с роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениям «мокрого» типа. Привод — передний. С места до 100 километров час Chery Tiggo 4 разгоняется за 10 секунд ровно.

Цены уже рассекречены: новинка стоит от 2 050 000 рублей с учетом скидок и маркетинговых программ. На модель распространяется полноценная гарантия автопроизводителя сроком пять лет либо 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше.