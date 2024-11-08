Эксперт напомнил, как правильно обжаловать дорожные штрафы

В МАДИ напомнили: в случае несогласия со штрафом с камер его можно обжаловать.

В Московской административной дорожной инспекции рассказали, что все фотоматериалы с городских камер поступают в единый центр, где проходят первичную обработку. После этого их направляют в орган, который будет выносить постановление.

В Москве это ГИБДД или МАДИ (штрафы за парковку в зоне действия запрещающих остановку или стоянку знаков). В МАДИ фотоматериалы еще раз проверяют, и уполномоченные лица выносят постановления. В случае несогласия со штрафом МАДИ его можно обжаловать.