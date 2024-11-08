Аналитики назвали самые популярные у россиян модели авто в 2024 году

В ходе исследования выяснилось, какие автомобили пользовались наибольшим спросом у россиян по итогам трёх кварталов этого года. Лидерами продаж стали Lada, Kia и Hyundai.

Согласно статистике, 90% продаж пришлось на подержанные машины, пишет газета «Известия» со ссылкой на сервисы «СберАвто» и «СберСтраховании».

Медианный чек на авто с пробегом в 2024 году составил 1,1 млн рублей, на новые — 1,4 млн рублей.

Больше всего было реализовано автомобилей Lada Granta, Lada Vesta, Kia Rio, Hyundai Solaris, Volkswagen Polo и Ford Focus. Стоимость новых и подержанных машин этих марок в среднем составила от 790 тыс. до 1,55 млн рублей.

В ценовой категории от 1,5 млн до 3 млн рублей россияне чаще всего приобретали Lada Granta, Kia Rio и Hyundai Creta.

В сегменте более 3 млн рублей лидировали Toyota Camry, Geely Monjaro и BMW X5.

Ранее сообщалось, что продажи автомобилей «Москвич» в России в октябре 2024 года выросли на 4,4%.