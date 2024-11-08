Блогер разобрал новый M-Hero за 12 млн рублей и нашел в салоне воду

Илья Свиридов из "Клубного сервиса" разобрал салон клиентского внедорожника Mengshi 917 M-Hero, который в России можно купить плюс-минус за 12,7 млн рублей.

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Выяснилось, что у китайского тяжеловеса с гибридной установкой плохая шумоизоляция, отсутствует задний отопитель салона, хотя объёмы кузова обязывают, вызывает вопросы аккуратность исполнения некоторых сварных швов и "авторский" характер нанесения герметика.

Среди странных инженерных решений - проставки в виде ржавых шайб между панелью кузова и задними сиденьями.

Проводка сделана качественно, но вряд ли это обстоятельство оправдывает обнаруженную в полости с левой стороны водительского сиденья воду, которая, как выяснилось, попадает туда с левой стойки кузова. В комментариях иронично отметили, что эта "китайская вода", которая является находкой инженеров Поднебесной для достижения баланса и улучшения управляемости автомобиля.

Похвалы удостоились массивные пороги, трубчатые и П-образные усилители в дверях. Защиту батареи, которая находится ниже уровня рамы (!), обеспечивает каркас, который крепится к кузову не очень высокотехнологичным образом и напоминает "кустарщину". Не делает чести M-Hero, как представителю люкс-сегмента, люфт антенны, которая, если её покачать, заставляет "играть" крышу.

Внедорожные способности автомобиля в качестве внедорожника впечатляют, но по какой-то причине ни одной комплектацией не предусмотрено наличие запасного колеса. В кофре на пятой двери - зарядные кабели.

Резюме: машина действительно получилась передовой во многих аспектах, но она технически сложная, что ставит под сомнение пригодность её эксплуатации в действительно сложных условиях.