Эксперт назвал три способа быстро очистить лобовое стекло от льда

Наступает очень нелюбимый многими водителями зимний период эксплуатации автомобиля. Помимо снежной колеи и необходимости прогревать автомобиль перед выездом, каждый автовладелец сталкивался с проблемой заледенения стекол машины.

© Российская Газета

Если в комплектацию вашего автомобиля не входит штатный электрообогрев или "предпусковой" подогреватель, то теперь нужно выходить на 10 минут раньше, чтобы протопить салон печкой. Или же есть более легкий способ избавиться от ледяной корки? Хорошим зимним лайфхаком поделился портал "АвтоВзгляд".

Замерзшее стекло можно прогреть печкой и потратить на это немало времени. Также можно отодрать лед скребком, что не слишком полезно для мягких стекол. Но все это отнимает немало времени утром, когда больше времени хочется провести в тепле.

Самое первое решение, которое доступно любому автовладельцу, - это взять с собой из дома термокружку с теплой водой и распределить её по нужным секторам лобового стекла. Пол-литра воды хватит, но это не самое технологичное решение, позволяющее решить проблему ледяной корки на лобовом стекле.

Второй способ заключается в создании соленого раствора. Смешав 1,5 литра обычной воды и 10 ложек поваренной соли, можно получить смесь, которая достаточно быстро справляется с наледью. Заправляем "эссенцию" в распылитель, а после разбрызгиваем на лобовое стекло. Буквально через пару минут ото льда ни останется и следа.

Третьим вариантом является создание спиртового раствора в пропорции 1 к 2 или уксусного -1 к 3. Эффект тот же, но, в отличие от соленого, подобные растворы не замерзнут при высоких температурах. Соль, конечно, спокойно перезимует при слабых заморозках, но при лютом морозе пульверизатору с водой и солью несдобровать. Потому можно смело заливать спиртовой или уксусный раствор и не переживать о погоде четыре следующих месяца.