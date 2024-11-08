Глава «Ростеха» анонсировал постройку в России автозавода совместно с Китаем

Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов анонсировал постройку в России нового автомобильного завода совместно с автокомпанией из Китая. Об этом сообщает ТАСС.

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«Недавно вернулись из командировки из Китая, были там на заводе крупной автомобилестроительной компании. Очень передовое производство — больше тысячи роботов и почти ни одного человека в цехах. Мы с ними договорились, что постараемся построить такой же завод где-нибудь у нас, может быть, в Подмосковье или в Сибири», — приводит агентство слова Чемезова на встрече со студентами МАИ.

О том, с какой именно китайской компанией планируется осуществить проект, глава «Ростеха» не сказал.

Госкорпорация «Ростех» объединяет более 800 научных и производственных организаций в России, включая «КамАЗ». До этого стало известно, что «Ростех» вернулся в число акционеров «АвтоВАЗа».