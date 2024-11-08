Запланированный на декабрь автосалон RIAS-2024 перенесен на 2025 год. Московский автосалон RIAS-2024, который был запланирован на 12-15 декабря, не состоится в указанные сроки.

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Организаторы приняли решение перенести выставку на 2025 год. В качестве причин такого решения называются рыночные обстоятельства: многие участники, готовые выставить свои экспозиции на мероприятии, начали отказываться один за другим.

«Объясняют они (участники. – Прим. ред.) это высоким утильсбором, повышенной ключевой ставкой и возросшим санкционным давлением – светиться со своими стендами некоторые китайские автопроизводители не хотят, предпочитая тихо работать через своих дилеров», – прокомментировал главный редактор «За рулем» Максим Кадаков.

Но есть и хорошая новость: запланированные в те же даты «родственные» выставки грузовой техники ComTrans и UrbanTrans пройдут в строго запланированные даты – с 10 по 13 декабря в ЦВК Экспоцентр на Красной Пресне. Отметим, что еще в августе 2024 года организаторы RIAS, похоже, были полны решимости провести выставку, заявляя, что виртуальные форматы, получившие популярность во время пандемии, не смогут полностью заменить настоящие международные мотор-шоу и автосалоны.