Купить автомобиль на маркетплейсе — а если подсунут не тот?

«За рулем» рассказал, как вернуть купленный на маркетплейсе автомобильПривычная схема покупки нового автомобиля включает подписание договора купли-продажи, в котором указана марка, модель, цвет, комплектация и дополнительные аксессуары. Он подписывается до получения автомобиля и гарантирует, что покупатель получит то, на что рассчитывал. Покупая же автомобиль на маркетплейсе, люди опасаются, что после оплаты им подсунут машину не той модели, цвета и не в той комплектации. Такие случаи были, правда, не с российскими маркетплейсами. Например, один человек заказал себе на Alibaba электрический суперкар, но получил вместо него розовое подобие Смарта, за которое он в итоге заплатил 31 тысячу долларов. Можно ли отказаться от такой покупки и вернуть деньги? Ответить на этот вопрос мы попросили представителя Wildberries. Василий Гаврилюк, руководитель категории Авто объединенной компании Wildberries & Russ: — Получить автомобиль в другой комплектации или другого цвета невозможно, так как оплата производится только после выдачи автомобиля, для чего клиенту необходимо назвать код. До этого клиент может запросить видео автомобиля или лично приехать в дилерский центр для его осмотра. Возврат автомобиля тоже возможен. Он производится и регламентируется договором купли-продажи. В случае, если с автомобилем что-то не так, клиент всегда может обратиться в дилерский центр, который продал автомобиль, и решить вопрос. Нужен большой автомобиль дешевле миллиона? Есть отличный вариант!