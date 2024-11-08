Обновленный Porsche 911 Turbo S был замечен почти без камуфляжа

Посвежевшее «горячее» купе немецкой марки, получившее гибридную «начинку», дебютирует в следующем году.

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Porsche 911 актуального поколения (внутризаводской индекс 992) был представлен ещё осенью 2018 года. В текущем году пришло время планового рестайлинга всего семейства. Первенцем, ещё в конце мая, стал 911 Carrera GTS с гибридной силовой установкой, в середине прошлого месяца дебютировал посвежевший 911 GT3, а в конце – 911 Carrera T. Совсем скоро настанет очередь обновлённой версии 911 Turbo S.

Пока что посвежевшая двухдверка находится на завершающем этапе испытаний: прототип этой новинки был замечен фотошпионами в ходе тестов на дорогах общего пользования, снимками с нами поделились коллеги из испанского издания Motor.es. Любопытно, что на этом автомобиле практически нет маскировочной плёнки, что позволяет разглядеть его экстерьер.

Судя по фотографиям, обновлённый Porsche 911 Turbo S получит совсем немного изменений в передней части, разве что модели слегка изменят световой рисунок головной оптики (при этом форма фар, очевидно, будет сохранена). Ещё новая двухдверка обзаведётся изменённым передним бампером с иными интегрированными в него воздухозаборниками, которые служат модернизированной активной системе охлаждения.

Корма рестайлинговой двухдверки имеет прежние фонари, выполненные в форме сплошной узкой полосы, внушительных размеров антикрыло, а также иной задний бампер с четырьмя патрубками выхлопной системы (по сдвоенной паре с каждой стороны). В профиль можно увидеть прежние расширенные колёсные арки, «утопленные» дверные ручки и традиционные наружные зеркала, которые крепятся непосредственно к дверям на отдельных ножках.

Салон будущего Porsche 911 Turbo S фотошпионы не запечатлели. Стоит ожидать, что наряду с другими моделями обновлённого семейства эта двухдверка получит полностью виртуальную приборку диагональю 12,6 дюйма, а тачскрину информационно-развлекательной системы могут изменить графику.

Ожидается, что обновлённый 911 Turbo S получит гибридную силовую установку T-Hybrid, в основу которого, скорее всего, ляжет шестицилиндровый двигатель объемом 3,6 литра как у Carrera GTS. Он будет работать с батареей небольшой ёмкости и электромотором, интегрированным в восьмиступенчатую роботизированную коробку передач. По предварительным данным, совокупная отдача этой системы у 911 Turbo S превысит 700 л.с.

Презентация рестайлинговой версии Porsche 911 Turbo S намечена на следующий год, более точной даты пока нет. Цены станут известны позже. Отметим, сейчас на домашнем рынке, в Германии, можно купить спецверсию бензинового купе 911 Turbo 50 Jahre, её стоимость составляет 274 000 евро (эквивалентно примерно 28,8 млн рублей по текущему курсу).