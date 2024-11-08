Geely открыла прием заказов на новый кроссовер Galaxy Starship 7

Свежий паркетник Джили предложен в виде подзаряжаемого гибрида с двумя вариантами батареи на выбор.

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На сертификационных фото Минпрома КНР этот кроссовер Geely показался еще в сентябре, месяц спустя были опубликованы фирменные изображения. Ну а теперь в Китае объявлены предварительные цены и открыт прием заказов, хотя все характеристики пока так и не объявлены. Полное имя новинки звучит как Geely Galaxy Starship 7 EM-i, паркетник представляет собой подзаряжаемый гибрид.

Напомним, Galaxy – это отдельное семейство, которое было создано в прошлом году специально для электрифицированных машин. Starship 7 стал пятой моделью в гамме, он присоединился к гибридным седану Galaxy L6 и кроссоверу Galaxy L7, чисто электрическим четырехдверке Galaxy E8 и паркетнику Galaxy E5. Кстати, через дилерскую сеть Galaxy еще продают маленький электрокар Xingyuan, но он относится к суббренду Geometry (он же Geome).

В основе Galaxy Starship 7 EM-i лежит платформа GEA, то есть разновидность «тележки» SEA, на которой построены многие свежие модели концерна Geely. Длина кроссовера равна 4740 мм, ширина – 1905 мм, высота – 1685 мм, колесная база – 2755 мм. Модели положены 18- или 19-дюймовые колеса.

Внешность выполнена в стиле электрического паркетника Geely Galaxy E5, однако у гибрида все же свой дизайн. Так, Starship 7 получил двухъярусную головную оптику: сверху расположены светодиодные ходовые огни, которые вдобавок объединены между собой светящейся плашкой. Кроме того, у кроссовера оригинальные бамперы и задние фонари. А вот модные выдвижные ручки дверей «семерке» не достались.

В пятиместном салоне – раздельные экраны приборки и мультимедийной системы, сплющенный двухспицевый руль и двухэтажный центральный тоннель. В базе Geely Galaxy Starship 7 EM-i имеет продвинутую операционную систему Flyme Auto и шесть подушек безопасности. «Средние» версии – это также панорамный люк в крыше, подогрев и вентиляция передних сидений, адаптивный круиз-контроль и система удержания в полосе движения. А для топового паркетника заявлены массажер кресел и проекционный дисплей. Отметим, полный состав комплектаций раскроют позже.

Geely Galaxy Starship 7 EM-i оснащен гибридной установкой нового поколения. В нее входят бензиновый атмосферник 1.5 мощностью 111 л.с. и 218-сильный электромотор. На данный момент кроссовер доступен с двумя вариантами батареи – емкостью 8,5 или 19,09 кВт*ч. С базовым аккумулятором только на электротяге Starship 7 проедет всего 55 км по циклу CLTC, запас хода с более емкой батареей составит 120 км. Между тем ранее сообщалось о том, что у новинки еще будет батарея на 28,94 кВт*ч: не исключено, что этот вариант добавят в гамму позже.

Гибрид предложен сразу со скидками. Сейчас за Geely Galaxy Starship 7 EM-i просят 109 800 – 142 800 юаней, что эквивалентно примерно 1,5 млн – 2 млн рублей по текущему курсу. Любопытно, что базовый электрокросс Geely Galaxy E5 стоит столько же, сколько самый дешевый гибридный паркетник. Старт «живых» продаж Galaxy Starship 7 EM-i намечен на декабрь. А в следующем году модель, вероятно, отправят на экспорт.