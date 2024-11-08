Эксперт рассказал, как происходит покупка автомобиля на Wildberries

«За рулем» рассказал, как происходит покупка автомобиля на Wildberries. Мы привыкли покупать автомобили в автосалонах дилеров, походить при этом по шоу-руму, посидеть в машинах и обговорить все с продавцом. И нас не смущает, что при этом мы не видим именно тот автомобиль, который покупаем.

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Покупка же автомобиля на маркетплейсе настораживает. Хотя мы готовы приобретать там ноутбуки, мотоблоки и другие дорогие товары. В чем разница? Покупка автомобиля на маркетплейсе – непривычная схема, и у потребителей есть два опасения. Первое: как не нарваться на мошенников. Второе: реальны ли указываемые в объявлениях цены.

Ответить на эти вопросы «За рулем» попросил эксперта Wildberries. Василий Гаврилюк, руководитель категории Авто объединенной компании Wildberries & Russ: