В Венесуэле хотят делать грузовики и автобусы КамАЗ

КамАЗ возвращается на рынок Боливарианской республики. В 2005 году российский грузовой автогигант отгрузил латиноамериканским заказчикам 200 машин, после чего контакы прекратились. Но сейчас сотрудничество возобновляется: с венесуэльской компанией J.C. Internacional 2004 C.A. подписан меморандум, предусматривающий поставку пассажирского и грузового транспорта.

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«Мы будем рады, если продукция «КАМАЗа» и качественный сервис станут доступнее для потребителей Боливарианской республики», — прокомментировал подписание генеральный директор «КАМАЗа» Сергей Когогин.

В рамках партнерства стороны изучают возможность организации сборки спецтехники и автобусов на шасси КамАЗ. В Венесуэлу запланированы поставки шасси для сборки автобусов, самосвалов и коммунальной техники.

Окончательные объёмы грядущих поставок сейчас находятся на стадии обсуждения партнёрами. В Южной Америке хорошо знают отечественный бренд, в том числе — благодаря победам раллийной команды «КамАЗ-мастер».

Между тем, КамАЗ показал идеальную машину для чистки дорог зимой. В основе комбинированной дорожной машины КДМ 700АК лежит грузовик 6595 — это представитель нового поколения камской техники.