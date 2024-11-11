Mercedes SLR McLaren превратили в спидстер с жутко «колхозным» тюнингом

Несколько лет назад Джон Саркисян из малоизвестного тюнинг-бренда S Klub представил кастомный Mercedes-Benz 300SL Roadster. С тех пор он переделал несколько других классических моделей Mercedes, Ferrari и Porsche, а на выставке SEMA этого года представил Là SLR. Это дикий взгляд на культовый Mercedes-Benz SLR McLaren, по сравнению с которым SLR \'Renovatio\' от Mansory кажется сдержанным.

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Для немецкого суперкара был разработан комплект обвеса из 30 частей. Этот комплект включает в себя расширенные передние и задние колесные арки, увеличивающие ширину автомобиля на 250 мм, и ряд других гораздо более спорных элементов.

Для начала, SLR McLaren был преобразован в псевдо-спидстер, который, по-видимому, черпает вдохновение из AMG GT-S Speedlegend от Bussnik, представленного несколько лет назад.

Вместо крыши у него мощная защита, как у болидов Формулы-1 и пара стеклянных «пузырьковых» ветровых дефлекторов перед водителем и пассажиром. SLR Roadster был великолепен сам по себе, и превращение его в спидстер, возможно, не самая лучшая идея.

Но не только это преобразование делает Là SLR немного странным. Комплект кузова включает в себя ряд новых компонентов в задней части, в том числе массивное антикрыло, которое выглядит так, будто его взяли прямо из игры Need for Speed ​​начала 2000-х. Также присутствует огромный диффузор, но он выглядит немного слишком вычурно.

При этом салон выглядит вполне прилично. В отделке широко используется ярко-красная алькантара, включая рулевое колесо, приборную панель, дверные панели и сиденья. Также есть симпатичные брызги акцентов из углеродного волокна, в том числе на рулевом колесе, а также оригинальные серебристые воздуховоды и элементы управления климат-контролем.