АвтоВАЗ обновит комплектации для Lada Largus и Niva

Список комплектаций Lada Largus и Niva поредел на несколько позиций. В ближайшем будущем эти модели получат обновленные варианты исполнения.

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В настоящее время статус "не производится" имеют следующие версии: все Lada Niva Legend, Lada Niva Travel в версиях Comfort Off-road'24, Luxe'24 и KHL'24 и Lada Largus в версии Classic Plus 1.6 литра (90 л.с.) с 5-ступенчатой МКП. Об этом со ссылкой на собственные мониторинговые данные сообщает сайт "Лада.онлайн", который также выяснил причину такого положения дел:

"И по "Ниве", и по "Ларгусу" грядет обновление комплектаций. Объявим позднее", - сообщили в пресс-службе АвтоВАЗа.

Ранее "РГ" писала, что АвтоВАЗ работает над обновлением Lada Largus, в том числе над фейслифтом, однако это не ближайшая перспектива. До конца года должны запустить CNG-версию и 7-местный универсал. Также стало известно, стоит ли ждать новую Lada Niva.